Économie : le bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaies, a perdu 53 % de sa valeur

En seulement six mois, la valeur du bitcoin s'est effondrée, passant de plus de 40 000 euros à moins de 20 000 euros. Cela représente un coup dur pour les investisseurs.

Le bitcoin a perdu 53% de sa valeur. Cette monnaie, qui était devenue un placement financier, s'est effondrée en quelques semaines, passant de 41 900 euros en janvier 2022 à 19 500 euros en juin. "Maintenant, les cryptomonnaies, il faut faire attention (…) on investit de l'argent qu'on a, qu'on gagne en travaillant et on peut tout perdre d'un coup", alerte Clément Vannier, investisseur en cryptomonnaies. Katy Perry, Lionel Messi ou Elon Musk avaient investi dans ces monnaies. Le Salvador en a même fait sa monnaie officielle.

8% des Français auraient acheté de la cryptomonnaie

"On peut imaginer que là, on est en train d'assister à l'explosion d'une bulle des cryptos, qui permettraient peut-être de faire le tri entre les projets solides et sérieux et ceux qui le sont beaucoup moins", analyse Nicolas Dufrêne, économiste, directeur de l'institut Rousseau. En France, 8% de la population aurait acheté, au moins une fois, de la cryptomonnaie.