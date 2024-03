Bitcoin : qu'est-ce que le "halving", cette pratique qui donne bonne mine aux amateurs de cryptomonnaies ?

Mercredi 13 mars, le cours du bitcoin a atteint un record historique à plus de 72 000 dollars (plus de 66 000 euros), avant de redecendre à 68 000 dollars, ces derniers jours. Un hausse jusqu'à 42% en moins d'un mois seulement qui peut, en partie, s'expliquer par le prochain "halving" du bitcoin, qui devrait avoir lieu fin avril. Franceinfo vous explique.

On le sait, le bitcoin est la première cryptomonnaie : c'est une devise numérique créée en 2009 et qu'aucune entité centralisée ne contrôle - ni un état, ni une banque centrale. Cette monnaie autonome est générée par un algorithme, grâce à des milliers d'ordinateurs, et basée sur un système connu sous le nom de blockchain - ou chaîne de bloc en français. Aucun billet, donc, aucune pièce : les transactions sont dématérialisées.

Trois "halvings" depuis 2009

La blockchain est la base de données qui centralise toutes les informations, tout l'historique et les échanges de bitcoins depuis leur création. Cette chaîne est hébergée par tous les utilisateurs, elle est autogérée, totalement transparente, sécurisée et consultable par tout le monde. Ces informations sont stockées dans des "blocs" de données qui sont ajoutés à la chaîne au fur et à mesure - et qui constituent la blockchain.

Chaque nouveau bloc ajouté est d'abord validé par les utilisateurs dans le respect d'un protocole qui assure sa sécurisation. Cette étape s'appelle le minage. Dans ce processus de validation des nouveaux blocs, les utilisateurs sont mis en concurrence. Le premier qui répond à une équation cryptographique - celui qui a le système de calcul le plus abouti - gagne le droit de "miner" le bloc et obtient une récompense en bitcoins pour son travail. Grâce à ce protocole, le système s'assure que n'importe qui ne peut pas créer de nouvelles unités de bitcoin. Ceux qui entretiennent le système et assurent les transactions sont récompensés.

Ce sont ces récompenses en bitcoins qui sont concernées par le "halving" environ tous les quatre ans. Le "halving" vient de "to halve" en anglais, ce qui signifie réduire de moitié. Tous les 210 000 blocs créés, le système prévoit une division par deux des récompenses aux mineurs. Cela revient, par conséquent, à diviser par deux l'émission de nouveaux bitcoins. Depuis 2009, trois "halvings" ont été opérés. L'un en 2012, l'autre en 2016 et le dernier en 2020. Les récompenses attribuées aux "mineurs" sont ainsi passées de 50 bitcoins par bloc à 6,25. En avril prochain, le nombre de bitcoins distribués à chaque mineur passera de 6,25 à 3,125 bitcoins.

21 millions de bitcoins minés d'ici 2140

Cette opération de "halving" répond à une volonté du créateur de la cryptomonnaie, connu sous le nom de Satoshi Nakamoto, de limiter le nombre de bitcoins en circulation à 21 millions. À cette date, 19,65 millions de bitcoins ont déjà été mis en circulation. Les 21 millions de bitcoins devraient avoir été minés d'ici 2140. Leur mise en circulation dépend de la volonté des "mineurs" de les vendre immédiatement ou non.

Le halving, entraînant une diminution de l'offre de nouveaux bitcoins disponibles, le prix de la cryptomonnaie augmente mécaniquement. C'est cette rareté qui provoque une hausse du cours dans les semaines et les mois qui précèdent un halving. C'est, en tout cas, ce qui a été observé lors des trois dernières opérations. Le prix du bitcoin dépend également du coût de l'électricité, leur minage nécessitant l'utilisation beaucoup d'énergie. À noter, toute fois, que le cours du bitcoin est particulièrement volatil. En 2022, il était descendu sous les 16 000 dollars suite à la chute de la bourse crypto FTX.