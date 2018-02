Après trois ans de mystère, un homme résout un puzzle et gagne 40 000 euros de bitcoins

Jouer peut rapporter. Isaac*, 30 ans, a résolu un puzzle d'une valeur de 40 000 euros en bitcoins, trois ans après sa mise en ligne, rapporte le site Motherboard (en anglais), samedi 3 février. Le puzzle intitué "TORCHED H34R7S" et crée d'après le tableau La légende de Satoshi Nakamoto, avait été mis en ligne en 2015 par un mystérieux artiste, Rob Myers ou @coin_artist sur Twitter.

Lors de sa création, le puzzle contenait un code secret donnant accès à un portefeuille de cinq bitcoins, d'une valeur de 8 000 euros chacun lors de leur encaissement, début février. Selon BBC News (en anglais), chaque pièce du puzzle mise à la bonne place permettait de découvrir une partie du code, composé de 1 et de 0. "La couleur et la forme de chaque flamme déterminait une partie du code", précise le site. Une fois le puzzle terminé, le joueur avait accès au code en entier, puis au portefeuille de cinq bitcoins.

The painting is a #puzzle, there is 4.87 #bitcoin concealed by this image. Happy #EasterEgg http://t.co/2KASaawd3u pic.twitter.com/90kuCshXj1