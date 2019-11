Bernard Arnault est-il l'homme le plus riche du monde, avec 109,5 milliards de dollars ?

D'après le magazine Challenges, l'homme d'affaire français serait devenu l'homme le plus riche du monde, grâce au rachat du joaillier américain Tiffany par le groupe de luxe LVMH. On ne parle pas de son compte en banque, mais de la valeur de ses actifs financiers.

Le luxe français a le vent en poupe. LVMH a annoncé ce lundi 25 novembre 2019 racheter le joaillier américain Tiffany pour 16,2 milliards de dollars. Une acquisition qui permet à Bernard Arnault de devenir l'homme le plus riche du monde, d'après le magazine Challenges, avec une fortune estimée à 109,5 milliards de dollars (99,5 milliards d'euros). Il surclasserait ainsi les milliardaires américains Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, et Bill Gates, fondateur de Microsoft.

Ce rachat permet à LVMH d'être valorisé à 206 milliards d'euros, qui se renforce comme la première capitalisation du CAC 40. Or Bernard Arnault et sa famille détiennent 47,16% du capital de LVMH, ce qui représente 97,1 milliards d'euros. Depuis le début de l'année, le cours de l'action LVMH a augmenté de plus de 50%. Pourtant, ce type de classement n'offre qu'une vision partielle de la richesse d'une personne. Ainsi, selon Bloomberg, Bernard Arnault est toujours la 3e personne la plus riche du monde. Quoi qu'il en soit, c'est un classement extrêmement fluctuant.

Un indicateur mouvant, et partiel

Pour établir son classement, le magazine Challenges se base sur "l’ensemble des actifs professionnels, cotés et/ou non cotés". En clair, la fortune de Bernard Arnault dépend du cours en bourse de LVMH. "Ce n’est pas du tout de l’argent que j’ai sur mon compte. C’est la valeur des actions du groupe. Si les actions montent, ça monte, si les actions baissent, ça baisse", a expliqué le milliardaire de 70 ans au journal Le Monde lors de l'inauguration d'une usine au Texas (États-Unis).

En outre, cet indicateur ne prend pas en compte les biens personnels des ultra-riches. Hôtel particulier de 2 000 m² dans les beaux quartiers parisiens, villa tropézienne, propriété de 129ha au Nord de Londres, jet privé ou encore yacht de 100m de long : aucun de ces biens n'entrent en compte dans le calcul de la richesse de Bernard Arnault proposé par ce classement.

Un patrimoine difficile à établir

Pour classer les hommes (et les quelques femmes) les plus riches de la planète, les journalistes s'appuient sur les actifs financiers déclarés. La pratique massive de l'optimisation fiscale parmi les plus hauts revenus ne permet pas de dresser une liste exhaustive de la santé financière des ultra-riches. Bernard Arnault a notamment été épinglé lors de l'affaire des "Paradise Papers" pour les montages financiers qui lui ont permis de bâtir sa résidence londonienne, et d'acquérir deux de ses yachts.

Enfin, comme le rappellent Les Décodeurs, certains n'apparaissent pas dans ces classement malgré leur immense fortune. C'est notamment le cas pour le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salman, ou Vladimir Poutine, lorsque richesse personnelle et richesse d'État deviennent difficile à dissocier.