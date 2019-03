BNP Paribas touché par un incident technique généralisé

La banque est victime depuis mercredi soir d'un incident technique qui empêche la consultation des comptes en ligne et sur l'application mobile.

BNP Paribas est touché par un incident technique généralisé. Depuis mercredi 6 mars au soir, les clients du groupe bancaire qui essaient de consulter leurs comptes en ligne ou sur l'application de leur smartphone se voient rediriger vers une page qui leur indique "service indisponible" ou "incident en cours". Les paiements par carte, eux, fonctionnent en revanche toujours.

Un incident informatique interne au niveau des réseaux télécom est intervenu cette nuit, il a été immédiatement identifié et corrigé. Le rétablissement des services n’a pu être effectué ce matinen raison des contrôles nécessaires. — BNP Paribas (@mabanque_bnpp) March 7, 2019

Sur Twitter, la BNP explique mettre "tout en œuvre pour rétablir le service au plus vite." A 16 heures jeudi, le site internet de BNP Paribas fonctionnait normalement mais pas l'application mobile, note Le Figaro. C'est la seconde fois en quelques semaines que le groupe BNP Paribas est victime d'un incident d'envergure. Début janvier, la banque avait déjà accusé le coup d'une panne informatique d'envergure : en plus de ne pas pouvoir consulter leurs comptes sur le site internet ou l'application de la banque, ses usagers ne pouvaient plus non plus retirer d'argent aux guichets automatiques, ni payer par carte.