Dieselgate : Volkswagen paye 193 millions de livres à des automobilistes britanniques

Un règlement "à l'amiable". Le constructeur automobile allemand Volkswagen a accepté de payer 193 millions de livres (226 millions d'euros), mercredi 25 mai, pour indemniser 91 000 automobilistes britanniques. Ces derniers avaient engagé une procédure en justice à l'encontre de la société allemande, s'estimant lésés par le scandale des moteurs truqués.

Cet accord "résout les quelque 91 000 demandes contre diverses entités du groupe Volkswagen et des concessionnaires dans le cadre de cette plainte en nom collectif en Angleterre et au Pays de Galles", a déclaré le constructeur dans un communiqué. La justice britannique avait tranché en faveur des automobilistes deux ans plus tôt, mais ne s'était pas encore prononcée sur les dédommagements.

Au-delà de la somme annoncée, le groupe automobile précise contribuer aux frais de justice et autres frais des plaignants.

Un "logiciel truqueur"

Au total, quelque 1,2 million de véhicules de marque Volkswagen, Audi, Seat et Skoda ont été concernés au Royaume-Uni par la tricherie reconnue par le géant allemand fin 2015. La Haute Cour de Londres avait estimé en avril 2020 que Volkswagen avait bien mis en place un "logiciel truqueur" en infraction des règles européennes dans des voitures vendues au Royaume-Uni, afin de réussir les tests d'émissions polluantes.

Le dieselgate, qui a donné lieu à des actions en justice dans de nombreux pays, a déjà coûté plus de 30 milliards d'euros à Volkswagen.