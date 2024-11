Voitures électriques : les aides en baisse

La prime à la conversion va être supprimée en 2025. Et l’enveloppe globale consacrée au verdissement du parc automobile va diminuer. Les concessionnaires s'attendent à des ventes en baisse.

Aujourd'hui, mettre à la casse à sa vieille voiture polluante et la changer contre un véhicule propre donne le droit dans certains cas à une prime à la conversion. Mais en 2025 c'est terminé. Pour faire des économies, le gouvernement débranche ce dispositif pourtant populaire. Entre 2018 et 2022, plus d'un million de primes allant de 1 500 à 5 000 euros ont été distribuées. Les concessionnaires craignent que la fin de cette aide freine les ventes de voitures électriques et hybrides. "Évidemment, ça envoie des messages qui risquent d'être très négativement perçus par les consommateurs qui peuvent être amenés à tout simplement attendre", estime Xavier Horent, directeur général de Mobilians. "Donc il est possible qu'il y ait une baisse assez significative des ventes", ajoute-t-il.

Une décision contestée

Au-delà de la prime à la casse, c'est toute l'enveloppe consacrée au verdissement des véhicules qui est raboté. 1,5 milliard d’euros en 2024 contre seulement 1 milliard en 2025. Le bonus écologique et le leasing social sont maintenus, mais leur montant pourrait diminuer pour certains spécialistes. Cette décision est contradictoire avec la nécessaire transition écologique.

