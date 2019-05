Voitures électriques : cinq à six milliards d'euros vont être investis pour créer un géant européen des batteries

Paris et Berlin misent beaucoup sur ce projet, alors que le secteur de la production de batteries est actuellement dominé par les acteurs asiatiques. Côté français, le groupe PSA et Saft, filiale de Total, pourraient intégrer ce futur consortium européen.

Ne l'appelez pas "Airbus des batteries", même si le géant de l'aviation a clairement servi d'inspiration à cette initiative. Entre cinq et six milliards d'euros vont être investis au total dans un projet européen de construction de batteries automobiles, ont annoncé jeudi 2 mai les ministres français et allemand de l'Economie, Bruno Le Maire et Peter Altmaier.

Paris et Berlin misent beaucoup sur la mise sur pied d'une production de batteries en Europe, alors que le secteur est actuellement dominé par les acteurs asiatiques.

Une usine pilote va bientôt ouvrir en France

Selon les ministres, ce projet initié il y a un an et demi va déboucher dans les prochains mois sur le lancement en France d'une usine pilote comptant 200 emplois. Deux usines de production, susceptibles de créer 1 500 emplois chacune, devraient par la suite s'installer en France et en Allemagne.

Les cinq à six milliards d'euros seront composés à hauteur de "1,2 milliard d'euros au maximum" de subventions publiques, auxquelles la Commission européenne a donné son accord de principe, et de "4 milliards d'euros environ d'argent privé", a indiqué Bruno Le Maire.

Selon Peter Altmaier, plusieurs entreprises européennes ont d'ores et déjà fait part de leur souhait d'intégrer le futur consortium. Parmi eux, le groupe automobile français PSA et sa filiale Opel et le fabricant français de batteries Saft, appartenant au groupe Total.