Voitures électriques chinoises : une offensive malgré les droits de douane européens

Les voitures électriques chinoises continuent de s'imposer en Europe. Face à la mise en place de droits de douane européens atteignant 35% à partir du 1er novembre, certains constructeurs choisissent de rogner les coûts pour maintenir leurs véhicules à des prix compétitifs.

Les voitures électriques chinoises séduisent de plus en plus d’Européens, avec une hausse des ventes de 79% en un an. Attirés par des prix compétitifs et des technologies de pointe, certains automobilistes choisissent de remplacer leurs véhicules hybrides par des modèles chinois avant la hausse des taxes le 1er novembre.

Impact des taxes sur le marché

Dans les concessions, ces véhicules représentent plus de la moitié des ventes, avec des modèles à partir de 25 000 euros. MG et d’autres constructeurs anticipent des pertes non négligeables. Julien Robert, vice-président de MG Motors France, souligne : "On va perdre des ventes… Et ce ne sera pas que MG. Beaucoup de constructeurs fabriquent en Chine." Pour certains, comme BYD, la stratégie consiste à rogner les coûts pour maintenir des prix compétitifs, une stratégie de survie selon le spécialiste Max Blondé.

