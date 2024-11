Voiture électrique : le gouvernement s'apprête à baisser drastiquement le montant du bonus écologique

Le gouvernement s'apprête à baisser drastiquement la prime à l'achat pour un véhicule électrique, a appris mardi 26 novembre franceinfo, confirmant une information des Échos. Un décret en ce sens doit être publié mercredi au Journal officiel avec mise en application immédiate.

Selon les informations de franceinfo, le montant maximal du bonus écologique à l'achat va passer de 7 000 à 4 000 euros et sera même réduit à 3 000 euros voire 2 000 euros pour les ménages les plus aisés, en fonction de leurs revenus.

La prime à la conversion et le bonus pour les véhicules utilitaires également concernés

La prime à la conversion - qui pouvait se cumuler avec le bonus - et qui concernait les propriétaires de vieilles voitures polluantes s'apprête également à être supprimée. Tout comme le bonus pour les véhicules utilitaires, autrement dit pour les entreprises. Quant au dispositif du leasing social, il ne devrait être reconduit qu'à partir de l'été prochain, avec un financement via les certificats d'économies d'énergie - donc par les énergéticiens eux-mêmes - et non plus par l'État.