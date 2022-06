C'était le 11 janvier 2022, lors d'une balade à vélo dans la campagne charentaise. Michaël (le prénom a été modifié) roulait sur un chemin qu'il connaît bien, d'ordinaire très peu fréquenté, quand il a vu un camion-benne se rapprocher à vive allure. Inquiet, le jeune homme lui fait signe de la main, mais loin de ralentir, le camion l'oblige à faire un écart et à rouler dans l'herbe. En le dépassant, le chauffeur lui crie quelque chose de "pas amical" qu'il ne distingue pas. Michaël poursuit sa route.

Quelques minutes plus tard, il perçoit un bruit de moteur qui se rapproche. Préoccupé par l'incident, il allume la caméra qu'il porte à son blouson. Les images montrent le camion revenant à sa hauteur, le heurtant au passage et le renversant. Le camion stoppe, deux hommes furieux en sortent. "Qu'est-ce qu'il y a à me faire signe, tout à l'heure ?" crie le chauffeur, attrapant Michaël par le bras et commençant à le frapper. "Je vais te mettre une branlée !"

"Ils m'ont mis des coups dans le nez, dans les oreilles..."

"Il m'a mis un coup, raconte Michaël, et ça a cassé ma caméra. Je ne pouvais pas me relever parce que j'étais tenu par mon blouson, et ils en ont profité pour m'en mettre… plein la gueule, quoi. Ils m'ont mis des coups dans le nez, dans les oreilles…" Pendant ce qui lui a semblé "une éternité", Michaël confie avoir eu peur pour sa vie. Avant de partir, le chauffeur lui aurait dit : "La prochaine fois, je t'écrase."

Ses agresseurs ont été identifiés. Il s'agit d'un entrepreneur de 50 ans et de son fils de 17 ans, qui habitent dans les environs. "Mon père, il allait embaucher avec son camion, cette personne en vélo nous a fait des doigts" : ce sont les seules "explications" que les journalistes d'"Envoyé spécial" obtiendront de ce dernier. Michaël, lui, a porté plainte, avec le soutien d'une association.

Extrait de "La voiture nous rend-elle fou ?", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 2 juin 2022.

