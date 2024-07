Vente de voitures neuves : la part des véhicules électriques en baisse en Europe, la France résiste grâce au leasing social

Coup de frein pour les voitures électriques en Europe. Elles n'ont représenté que 12,5% des ventes totales de voitures neuves au cours du premier semestre de l'année 2024 sur l'ensemble des 27 pays de l'UE, au lieu de 12,9% l'an dernier. Ce recul est lié à l'effondrement du marché allemand, après la fin des bonus à l'achat en décembre dernier. La tendance reste en revanche à la hausse des ventes en France, dopées notamment par le leasing social.

L'Allemagne est certes toujours le pays où il se vend le plus de voitures 100% électriques, mais l'écart s'est considérablement réduit avec la France, deuxième de ce classement. Depuis le début de l'année, la baisse des ventes d'électrique est de 16% outre-Rhin, contre une hausse de 15% dans l'Hexagone, selon le bilan de l'Association européenne des constructeurs. Ces différences sont la conséquence de politiques différentes concernant les aides à l'achat.

La progression des modèles hybrides

Le leasing social a ainsi connu un grand succès en France, avec 90 000 dossiers déposés et 50 000 finalement acceptés, soit deux fois plus que ce qu'avait prévu le gouvernement au départ. L'effet a toutefois tendance à se dissiper sur les ventes, car l'opération ne sera pas renouvelée avant l'an prochain. Les modèles hybrides connaissent par ailleurs une progression encore plus spectaculaire en France comme ailleurs en Europe, et représentent désormais près de 30% du marché européen.

Le pionnier des hybrides, Toyota, tire son épingle du jeu au premier semestre (+20,7%), notamment avec ses Yaris assemblées en France. Toutes motorisations confondues, le marché européen a connu un léger rebond au premier semestre, à 5,7 millions de véhicules (+4,5%). Mais les ventes restent loin de leur niveau d'avant-Covid.