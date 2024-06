Stationnement : une commune de Haute-Savoie lance un tarif social et écologique

Les grosses voitures et les riches paieront plus cher pour se garer à Ambilly, dans la Haute-Savoie. Cette mesure inédite en France entrera en vigueur cet automne.

Les grosses voitures et les riches paieront plus cher pour se garer à Ambilly, en Haute-Savoie. Cette mesure inédite en France entrera en vigueur cet automne.

À Ambilly, en Haute-Savoie, les riches propriétaires de grosses voitures paieront plus cher leur stationnement dès l’automne 2024. La commune haute savoyarde voisine de Genève a décidé d’ajuster ses tarifs de stationnement selon les revenus des automobilistes et la pollution générée par leurs véhicules. Une première en France. Cette mesure vise à pallier les difficultés liées à la forte demande de stationnement, exacerbée par l’activité frontalière avec la Suisse. L'objectif est d'éviter les voitures ventouses et le stationnement anarchique.

Un tarif également social

Certains commerçants s’interrogent et redoutent une baisse de leur activité. Le nouveau système prévoit d’augmenter les tarifs pour les voitures plus polluantes et pour les propriétaires ayant des revenus élevés, tout en offrant des tarifs réduits aux résidents plus modestes et aux véhicules écoresponsables.