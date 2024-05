Selon une étude, le coût des réparations des voitures électriques supérieur de 15% par rapport aux voitures thermiques

"Les véhicules électriques représentent un surcoût de 15% par rapport aux véhicules essence lors des réparations liées à des sinistres de collision", a rapporté lundi 27 mai sur franceinfo Rodolphe Pouvreau, directeur de Sécurité et réparations automobiles (SRA).

Pour mener cette étude, l'association s'est appuyée sur 800 000 rapports d'expertise des assurances après des sinistres survenus en 2023. En réalisant un comparatif de modèles équivalents, SRA constate que "dans la grande majorité des cas, le véhicule électrique présente un surcoût par rapport à son pendant thermique", constate Rodolphe Pouvreau.

Le poids des voitures électriques peut expliquer cette différence. En cas de collision, "on constate des impacts différents qui vont être liés au poids du véhicule électrique", explique-t-il. "Plus le véhicule est lourd, plus il a d'inertie. Ça peut entraîner des dommages importants, donc ça fait davantage de dégâts", développe Rodolphe Pouvreau.

"Il peut y avoir des impacts sur le pouvoir d'achat de l'assuré"

Selon le choix du garage, la facture peut également vite grimper : "Les véhicules électriques sont réparés plus souvent dans les réseaux constructeurs. On sait que les constructeurs ont des tarifs horaires qui peuvent être plus élevés que les réseaux indépendants", souligne-t-il.

Plus globalement, le coût des pièces a explosé ces dernières années et pas uniquement pour les véhicules électriques. "On a des véhicules de plus en plus complexes, de plus en plus design qui coûtent de plus en plus cher", constate Rodolphe Pouvreau. "Le véhicule électrique ramène aussi une spécificité comme l'obligation de mettre en sécurité le véhicule lorsque l'on fait des interventions" pour éviter "des risques d'électrocution" et "des risques d'incendie", précise-t-il.

Rodolphe Pouvreau ne prévoit pas une baisse des coûts des réparations à l'avenir. Aussi bien "le 'facteur risque' que le 'facteur coût' ont connu de fortes augmentations. Malheureusement, il peut y avoir des impacts sur le pouvoir d'achat de l'assuré", craint-il. Assurer une voiture électrique pourrait coûter de plus en plus cher.