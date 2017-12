Retour de Sébastien Loeb en WRC : "Je suis fier d'avoir réussi à le convaincre", réagit le directeur de Citroën Racing

Yves Matton, directeur de Citroën Racing, s'est dit "fier", mercredi 20 décembre sur franceinfo, "d'avoir réussi à convaincre Sébastien Loeb de revenir en WRC pour trois épreuves".

Sébastien Loeb va participer à trois rendez-vous inscrits au calendrier du championnat du monde 2018 : le rallye du Mexique, le Tour de Corse et le rallye de Catalogne alors qu'il avait quitté la scène du WRC en 2012.

"Un peu une opération de charme"

"Il avait marqué son intérêt pendant l'été pour essayer de conduire cette C3 WRC version 2017, une voiture qu'il n'avait jamais conduit auparavant, a expliqué Yves Matton. C'était un peu une opération de charme pour le ramener au WRC."

Yves Matton trouve "intéressant d'avoir les deux plus grands pilotes de ces deux dernières années ensemble sur un rallye" même s'ils ne jouent pas "vraiment dans la même cour". D'un côté, "il y a Sébastien Ogier qui a continué à rouler, à acquérir ses titres de champion du monde, donc qui est dans le bain sans arrêt et Sébastien Loeb qui vient faire trois piges".

Il ne faut pas se dire que ça va être un affrontement Sébastien Ogier- Sébastien Loeb. Ce qui est formidable, c'est d'avoir ces deux grands champions réunis dans une même course. Yves Matton à franceinfo

Peut-on rêver d'un retour de Sébastien Loeb en WRC pour une saison entière Selon Yves Matton, cette perspective n'est pas d'actualité. "Son futur, c'est avec Peugeot et le championnat du monde de Rallycross, a-t-il expliqué. C'est ce championnat-là qu'il va disputer en priorité et je pense que ce n'est pas son souhait non plus. Mais "rien ne dit que dans le futur il ne pourra pas en faire d'autres", a-t-il ajouté.