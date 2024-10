Périphérique parisien à 50 km/h : comment ça se passe sur les rocades des autres grandes villes en France ?

70 km/h, puis 50 km/h. La ville de Paris a publié lundi 30 septembre dans la soirée son arrêté abaissant la vitesse maximale autorisée sur le boulevard périphérique à 50 km/h, à l'exception de la portion entre la porte de Saint-Cloud et la porte d'Issy, ainsi que sur les bretelles d'entrée et de sortie.

La mairie avait annoncé vendredi dernier que ce changement prendrait effet à partir de mardi 1er octobre, en s'appliquant progressivement jusqu'à être généralisé à toute la ceinture le 10 octobre. "Cette limitation de vitesse n'est pas applicable aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire et aux conducteurs des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage", précise la ville de Paris dans son arrêté.

De 90 à 70, puis de nouveau 90

La mairie explique que le passage à 50 km/h permettra "un abaissement de la distance d'arrêt" et "une augmentation du champ de vision" qui "réduisent les risques d’accidents corporels graves, notamment en cas de changements de file ou de freinages brusques". Ce changement répond donc "à une exigence de sécurité routière et de prévention des risques d'accidents corporels graves, notamment pour les conducteurs de deux-roues motorisés particulièrement exposés à ces risques", selon l'arrêté. Il est également précisé que cette mesure a pour but de "limiter la pollution et les nuisances sonores causées par la circulation sur cet axe".

Paris n'est toutefois pas la seule municipalité en France à modifier la vitesse de son périphérique, loin s'en faut. À Lille, par exemple en février 2019, la ville avait expérimenté tout le boulevard périphérique à 70km/h au lieu de 90... pour finalement ne pérenniser ces 20km/h en moins que sur certaines portions.

Idem pour Rennes, cette fois, en 2015. La capitale bretonne tente l'expérience des 70 km/h durant une année sur sa rocade, avant de revenir à 90. À l’époque, l'étude d'impact montre que la pollution n'a pas baissé, mais plutôt qu'au contraire, elle s'est même légèrement dégradée en baissant la vitesse.

Ailleurs, à Lyon, on roule depuis 2019 à 70 km/h sur le périphérique au lieu de 90. Et à Toulouse, où les automobilistes roulent à 90 sur la rocade, il n'est "pas question de changer" ou d'abaisser la vitesse, martelait encore le maire de la ville rose récemment. Idem sur la rocade bordelaise.

Le périphérique parisien est donc pour l'instant le seul de France à avoir abaissé autant sa vitesse, malgré les oppositions du préfet ou du gouvernement. De son côté, le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), établissement dépendant du ministère de la Transition écologique, estime qu'un véhicule qui roule moins vite est aussi plus polluant.