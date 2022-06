Neutralité carbone : la fin de la production des voitures essence et diesel en 2035 ?

Plus une voiture essence, plus une voiture diesel fabriquée en Europe d'ici 12 ans. Tel est l'un des objectifs des débats et du vote qui se tiennent mardi 7 et mercredi 8 juin au Parlement européen, à Strasbourg (Bas-Rhin). Mais la fin des véhicules thermiques dans l'Union européenne a été anticipée par plusieurs constructeurs. Ainsi, Alpine, Lotus et Jaguar promettent le 100% électrique d'ici 2025. Ford, Renault ou encore Volvo, eux, ont prévu d'être tout électrique d'ici 2030.

Des emplois voués à disparaître

Mais cette conversion pourrait causer des problèmes majeurs dans l'emploi en France, notamment chez les équipementiers automobiles. "Des entreprises qui fabriquent notamment les pièces pour les moteurs thermiques [pourraient être impactées]. [...] [Il y a aussi] beaucoup d'emplois de mécaniciens qui disparaîtront parce qu'une voiture électrique demande beaucoup moins d'entretien", explique Flavien Neuvy, économiste, directeur de l'Observatoire Cetelem. Autre problème : le manque d'infrastructures. La France est en retard sur la construction de bornes électriques.