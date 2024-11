Malus automobile au poids : le gouvernement propose un répit pour les voitures hybrides

Ce "malus masse" concerne les voitures à moteur thermique pesant plus de 1 600 kilogrammes, et 1 500 à partir de 2026.

Du répit pour les SUV. Le gouvernement compte accorder un sursis de deux ans aux voitures hybrides, qui auraient dû dans certains cas écoper du malus au poids à partir de 2025. Déposé le 22 novembre et publié mardi 26 novembre par le site Contexte, un amendement au projet de loi de finances pour 2025 propose de "décaler l'entrée en vigueur de la limitation du bénéfice de l'abattement de malus masse - dont profitent aujourd'hui tous les véhicules hybrides non-rechargeables - aux seuls véhicules performants sur le plan environnemental".

Ce "malus masse" concerne les voitures à moteur thermique pesant plus de 1 600 kilogrammes, et 1 500 à partir de 2026, avec un barème allant de 10 à 30 euros par kilogramme en trop, qui renchérit fortement l'achat d'un gros SUV thermique, par exemple. Les véhicules hybrides, dotés d'une petite batterie et d'un moteur électrique qui leur permettent de rouler quelques kilomètres sans se brancher et sans émissions, dominent désormais le marché français des voitures neuves. Ils bénéficient d'un abattement de 100 kilogrammes qui leur permet pour la plupart d'échapper au malus masse. Cet abattement devait être réservé aux véhicules "performants sur le plan environnemental" dès 2025.

Mais le gouvernement explique dans son amendement que la prise en compte de la puissance maximale nette du moteur électrique, qui sert au calcul du malus, nécessite "une évolution du système d'immatriculation des véhicules (SIV)". "Cette nouvelle mesure ne pourra donc être mise en œuvre, d'un point de vue opérationnel, qu'à compter du 1er janvier 2027", précise-t-il.