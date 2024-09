Le constructeur automobile BMW rappelle 1,5 million de véhicules et abaisse ses objectifs annuels

Un gros coup de frein pour les performances du groupe. Le constructeur allemand de voitures BMW a été contraint, mardi 10 septembre, d'abaisser ses objectifs annuels. En cause : un système de freinage défectueux qui a provoqué des rappels et des arrêts de livraison affectant 1,5 million de véhicules.

Les problèmes concernent le système de freinage intégré (IBS) de l'équipementier allemand Continental qui équipe les véhicules des marques BMW, Mini et Rolls-Royce du groupe bavarois. "Les performances de freinage ne sont pas compromises et les freins peuvent toujours être actionnés, tout en restant bien au-dessus des normes légales", a assuré Continental dans un communiqué.

Plongeon des titres de BMW et de Continental à la bourse de Francfort

Conséquence des rappels pour BMW : les livraisons de véhicules du groupe devraient désormais "légèrement diminuer" en 2024 sur un an, quand elles devaient légèrement progresser selon la prévision initiale, après le niveau record de 2,56 millions d'unités atteint en 2023. Cela affectera aussi la rentabilité du groupe puisque la marge opérationnelle dans l'activité automobile, division phare, est désormais attendue dans une fourchette "de 6% à 7%", contre 8% à 10% auparavant, selon un communiqué.

Le résultat imposable du groupe, qui livre aussi des motos, doit désormais "reculer nettement" et non plus "légèrement" comme anticipé auparavant. A la Bourse de Francfort, les titres de BMW et de Continental ont plongé, terminant en recul de plus de 10%.