François de Rugy favorable à une nouvelle prime pour les voitures hybrides rechargeables

Un nouveau coup de pouce à l'hybride ? Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a affirmé, dimanche 7 octobre dans "Le Grand Jury" sur RTL, qu'il était favorable à une prime de 1 000 à 2 000 euros pour l'achat d'une voiture hybride rechargeable.

Nous allons en discuter avec le gouvernement, nous allons en discuter avec les constructeurs, il faut qu'il y ait une subvention à l'achat pour l'hybride rechargeable.François de Rugysur RTL

Les particuliers peuvent actuellement bénéficier d'une prime de 6 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique neuf, mais celle de 1 000 euros accordée à l'achat d'un véhicule hybride avait été supprimée en 2018.

"On vise zéro utilisation d'énergie fossile, c'est-à-dire zéro essence, zéro diesel dans les transports, à l'horizon 2050", a expliqué François de Rugy, ajoutant : "Si on peut faire plus vite, on le fera". Le ministre de la Transition écologique a en outre annoncé qu'il plaiderait, mardi lors du prochain Conseil des ministres européens de l'environnement, "pour une baisse de 40% des émissions CO2 des voitures en 2030". Et il a précisé que "les Allemands, comme la Commission européenne sont sur 30% et les constructeurs automobiles sur 20%".