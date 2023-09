Vendre l'essence à perte, "c'est hors de question" pour Francis Pousse, le président national de la branche "Distributeurs carburants" du syndicat Mobilians

Opposé à l'annonce du gouvernement, le président national de la branche "Distributeurs carburants" du syndicat Mobilians, Francis Pousse, a bientôt rendez-vous avec Bruno Le Maire. Il craint "des déserts de stations-service".

"Mes adhérents, leur premier produit de vie, c'est le carburant", donc vendre à perte comme l'autorisera le gouvernement, "c'est vraiment hors de question", alerte dimanche 17 septembre sur franceinfo Francis Pousse, président national de la branche "Distributeurs carburants" au syndicat Mobilians, après l'annonce d'Élisabeth Borne hier dans Le Parisien d'autoriser temporairement les distributeurs de vendre de l'essence à perte afin de faire baisser les prix des carburants.

Sur les 6 000 stations-service de France (hors grandes surfaces) représentées par le syndicaliste, 3 400 Total ont déjà leurs opérations de plafonnement des prix. "Je vous annonce que les [2 600] restantes ne pourront pas vendre à perte, (...) on a des stations qui font jusqu'à 50% ou 60% de leur marge brute avec du carburant", précise Francis Pousse. Il s'inquiète également de la concurrence que cela va entraîner avec les grandes surfaces qui pourront elles baisser leurs prix.

"Ce qui est sûr, c'est que ça déstabilise encore plus le marché en défaveur de ceux que je représente. Donc Je suis très, très, très inquiet pour le devenir de mes stations." Francis Pousse, président national de la branche "Distributeurs carburants" au syndicat Mobilians à franceinfo

Il pourrait, selon lui, y avoir un "décalage [de tarif] de 10, 20, ou 30 centimes" et "évidemment, les consommateurs vont aller chercher le moins cher", avec un impact en particulier "dans les zones rurales" qui "sont déjà en difficulté". Il ajoute : "Si demain tout le monde dégaine ses meilleurs prix, c'est dans le mois qui suit qu'on va commencer à avoir de graves problèmes", et si cela dure un an "c'est la fin du monde pour beaucoup de mes adhérents".

Francis Pousse doit s'entretenir prochainement avec le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, pour "lui exposer précisément les faits et les coûts d'une telle mesure, les coûts financiers, les coûts sociaux. Parce qu'encore une fois, si on n'a pas de carburant en campagne, ça devient compliqué". "Il faut impérativement trouver une méthode de compensation, sans quoi, après des déserts médicaux, on va avoir des déserts de stations-service", prévient-il.