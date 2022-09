Ristourne dans les stations TotalEnergies : "C’est le coup de grâce" pour les indépendants selon un syndicat du secteur

Les patrons des petites stations services indépendantes s'estiment lésées par la ristourne de 20 centimes à la pompe mise en place par le groupe Total Energies depuis le 1er septembre. La branche Distributeurs Carburants et Énergies Nouvelles au syndicat Mobilians appelle le gouvernement mardi 6 septembre sur franceinfo à trouver "une vraie solution" pour les stations-essence indépendantes qui n'en bénéficient pas. Francis Pousse, son président national et propriétaire d'une station ESSO à Arnage (Sarthe), estime que cela "pose un problème d'iniquité".

franceinfo : Les stations-service indépendantes souffrent-elles de la mise en place, début septembre, de la ristourne de 20 centimes supplémentaires dans les stations Total ?

Francis Pousse : Selon plusieurs opérateurs, la fréquentation a baissé de moins 30 à moins 40% en trois jours. Cela pose un problème d'iniquité. Les stations-service indépendantes qui ne sont pas sous pavillon de notre pétrolier national ne peuvent absolument pas répercuter ces 20 centimes. Nos adhérents sont très inquiets puisque, déjà, la plupart des stations-service, en particulier en zone rurale, sont en difficulté extrême depuis le Covid et la hausse du prix du carburant depuis maintenant presque un an. Où va-t-on aller ?

Ça veut dire qu'il y a des stations qui ne vont pas survivre ?

Je pense que c'est le coup de grâce. On a beaucoup de nos adhérents qui ont une activité multiple avec, par exemple, à la campagne, un garage et une station. Je ne dis pas que l'entreprise va fermer parce que le garage est rentable. En revanche, la pompe ou les deux pompes de carburant qui sont essentielles en milieu rural risquent à court terme de disparaitre parce que les exploitants de stations maintiennent déjà cette activité avec les marges de ce qui marche, comme leur activité de garage, pour financer la station. Mes adhérents vont finir par me dire "moi, j'en ai marre, je ne suis pas aidé, alors que j'essaie de maintenir un service quasi public, je raccroche". Malheureusement, les gens vont devoir faire de plus en plus de kilomètres pour aller chercher du carburant, ce qui est un peu aberrant alors qu'on veut une sobriété énergétique.

Vous attendez du gouvernement qu'il trouve une solution ?

On a rencontré le gouvernement, on attend une vraie solution. C'est très compliqué parce que, contrairement à Total qui est un groupe français qui paye en partie ses impôts en France, le groupe Exxon Esso ne paye aucun impôt en France. Il n'a donc pas de raison de pratiquer la même remise puisqu'il n'a pas la même pression. Je pense qu'il y a eu effectivement des négociations mais on veut absolument que ceux qui vont pâtir de cette situation soient aidés, c'est vital.