Recycler du plastique pour produire du carburant, c'est possible

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

C'est une idée de génie qui pourrait révolutionner notre mode de consommation. Christopher Costes a réussi à inventer une machine, la Chrysalis, qui a la possibilité de donner une seconde vie au plastique. Ce dernier, une fois recyclé à travers sa machine, permettrait de produire du carburant, que cela soit de l'essence ou du diesel.

Plusieurs communes intéressées par cette invention

Cette transformation est rendue possible par le système de pyrolyse. Pour 100 kilos de plastiques recyclés, il est possible d'obtenir 100 litres de diesel. Comme elle produit du gaz et de l'essence, la machine est autonome. Une manière de produire du carburant pour des véhicules à l'avenir mais qui permet déjà de faire tourner par exemple un groupe électrogène. Certaines communes françaises auraient déjà montré leur intérêt pour s'équiper avec cet instrument révolutionnaire.