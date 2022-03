Prix des carburants : une baisse avant l'heure dans certaines stations-service

Dans une station-service de Franconville (Val-d'Oise), la remise de 18 centimes sur le prix de l'essence est déjà en place. Certains n'ont pas hésité à faire un détour pour faire le plein. "C'est un petit peu la guerre au centime, donc on essaye de faire le moins cher", justifie un automobiliste. Malgré les remises, les prix restent élevés pour certains consommateurs. "On est des retraités, je peux vous dire qu'on le sent passer. Mais c'est comme ça", déplore l'un d'eux.

Remise généralisée le 1er avril

Une autre automobiliste explique faire des demi-pleins, "pour être sûre que ça ne dépasse pas les 40 euros [qu'elle] mettai[t] pour un plein avant". Contactée, la direction de l'enseigne n'a pas souhaité communiquer. Vendredi 1er avril, la remise de 18 centimes d'euros sur les prix des carburants sera généralisée aux 13 000 stations-service de l'Hexagone.