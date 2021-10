Prix des carburants : où trouver les stations les moins chères ?

C'est dans une station de Gironde que se trouve l'essence au tarif le plus bas de France : 1,54 euro le SP95 et 1,55 pour le SP98. Ces prix sont proposés par un géant de la distribution, qui lance une opération carburant à prix coûtant. "On sent la différence sur le plein", commente un automobiliste. Pour trouver les pompes les moins chères, il existe des solutions, comme des applications sur smartphone ou des comparateurs de prix en ligne. Il suffit de taper la ville et le type de carburant recherchés.

Et les stations-services traditionnelles ?

Ces sites renvoient toutefois principalement les automobilistes vers des stations de la grande distribution. "Les grandes surfaces se servent de leurs carburants comme produits d'appel, indique Francis Pousse, président national des Distributeurs de carburants et énergies nouvelles. Dans nos stations-services traditionnelles, où les ventes de carburant peuvent représenter [jusqu'à] 60% du chiffre d'affaires total de l'entreprise, vous êtes bien obligés de supporter les frais et les amortissements d'investissements importants sur le carburant." Elles assurent également un service supplémentaire, comme du personnel pour faire le plein.