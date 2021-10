Prix des carburants : "Le gouvernement se décide enfin à agir pour les classes moyennes", réagit le député EELV Matthieu Orphelin

"Le gouvernement se décide enfin à agir pour les classes moyennes", s'est félicité jeudi 21 octobre sur franceinfo le député Europe Ecologie - Les Verts du Maine-et-Loire Matthieu Orphelin, après l'annonce par Jean Castex d'une "indemnité inflation" pour les classes moyennes. Celle-ci, d'un montant de 100 euros et à destination des Français qui gagnent moins de 2 000 euros nets par mois, servira à compenser la hausse du prix des carburants.

Matthieu Orphelin salue "du bon" dans l'aide annoncée par le Premier ministre, "directe et simple". C'est d'après lui "une mesure pour le pouvoir d'achat des classes moyennes".

Des mesures structurelles plutôt que des aides d'urgence

Mais le député fait part de ses "deux regrets", notamment "pour les ménages les plus précaires qui, souvent, travaillent plus loin de chez eux et consomment beaucoup en carburant". Le porte-parole du candidat écologiste à l'élection présidentielle Yannick Jadot prône plutôt "un effort et un accompagnement financier plus important", de l'ordre de 300 ou 400 euros.

Il regrette également "l'absence totale de mesures structurelles, pour permettre de baisser la facture énergétique des gens", comme "la rénovation énergétique globale des logements", et des mesures supplémentaires "pour changer de véhicules pour des véhicules plus sobres". Selon lui, "la bonne réponse, ce sont des mesures d'urgence mais ce sont surtout des mesures structurelles. Et cela manque complètement dans les annonces du Premier ministre."