Pouvoir d'achat : quatre questions sur l'indemnité carburant "travailleurs" promise par le gouvernement à partir d'octobre

Cette aide d'un montant de 100 à 300 euros sera versée en une fois aux salariés, agents publics, indépendants et apprentis qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Son montant sera modulé en fonction des revenus.

"Il n'est pas possible, qu'en France, on ne puisse pas travailler car le plein est trop cher", a lancé le ministre de l'Economie. Le gouvernement a présenté, jeudi 7 juillet, en Conseil des ministres, son paquet de mesures pour protéger le pouvoir d'achat face à la hausse des prix, et notamment des carburants.

>> Suivez en direct les dernières actualités politiques

Bruno Le Maire a annoncé la mise en place, à compter du 1er octobre, d'une indemnité carburant "travailleurs" allant de 100 à 300 euros, et versée sous conditions de ressources. Franceinfo vous présente en détails cette aide pour les trajets domicile-travail.

1 Qui est concerné par cette indemnité ?

Elle s'adresse aux travailleurs (salariés, agents publics, indépendants ou apprentis) qui utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. L'indemnité sera attribuée sous conditions de ressources, à ceux dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 14 100 euros par part. Par ailleurs, l'aide est versée "par véhicule et par actif", précise le gouvernement. Autrement dit, un couple d'actifs disposant chacun une voiture pour se rendre au travail pourra prétendre à deux indemnités.

Enfin, ce coup de pouce pourra être majoré d'un "bonus" pour les "gros rouleurs", qui habitent à plus de 30 kilomètres de leur lieu de travail ou parcourent plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre professionnel. Au total, "environ douze millions de foyers", compris entre les déciles 1 à 5 de revenu fiscal de référence, seront concernés par cette indemnité carburant, a précisé Bruno Le Maire.

2 Quel est son montant ?

L'indemnité est une aide ponctuelle, versée en une seule fois. Son montant varie de 100 à 300 euros, selon les ressources du demandeur. Pour calculer le montant de votre indemnité, il faudra vous référer à l'avis d'imposition qui sera envoyé dans les prochaines semaines par l'administration fiscale. Sur ce document figurera votre revenu fiscal de référence qu'il faudra diviser par le nombre de parts fiscales de votre foyer.

Les travailleurs dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 9 400 euros par part percevront 200 euros. Cette somme sera majorée de 100 euros supplémentaires pour les "gros rouleurs". Quant aux actifs dont le revenu fiscal de référence est compris entre 9 400 euros et 14 100 euros par part, ils se verront attribuer 100 euros, avec un bonus de 50 euros supplémentaires pour les "gros rouleurs".

Concrètement, une salariée du privé payée au Smic avec un enfant à charge, et qui vit à plus de 30 kilomètres de son lieu de travail, touchera 300 euros, illustre le gouvernement. Un couple de fonctionnaires rémunérés 1 800 euros net chacun, avec deux enfants et deux voitures, mais dont le lieu de travail est proche du domicile, pourra prétendre à deux indemnités carburant de 100 euros, soit 200 euros au total.

3 Comment en faire la demande ?

Sous réserve de son adoption par le Parlement, l'indemnité carburant "travailleurs" pourra être mise en place à partir du 1er octobre, selon le gouvernement. À compter de cette date, les personnes éligibles pourront se rendre sur le site de la Direction générale des finances publiques et effectuer une demande en ligne. L'indemnité sera ensuite versée "sous quelques jours" directement sur le compte bancaire du demandeur, assure le gouvernement.

4 Sera-t-elle cumulable avec la remise de 18 centimes à la pompe ?

Oui, mais seulement un temps. L'indemnité carburant "travailleurs" a pour objectif de remplacer la ristourne de 18 par litre centimes à la pompe, qui concerne depuis avril tous les automobilistes, indépendamment de leurs revenus ou du motif de leurs déplacements.

Ce dispositif de remise, non-ciblé, va donc progressivement disparaître à compter de fin septembre. Son montant passera à 12 centimes en octobre, puis à 6 centimes en novembre. La remise à la pompe sera totalement supprimée au 1er décembre.