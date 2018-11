Loire: le maire de Roche-la-Molière propose une "aide carburant mensuelle" jusqu'à 50 € pour ses administrés les plus en difficultés

Le maire de Roche-la-Molière va offrir une "aide carburant mensuelle" jusqu'à 50 euros rapportent nos confrères de France Bleu Saint-Etienne-Loire.

En pleine grogne contre la hausse du prix des carburants, le maire de Roche-la-Molière, dans la Loire, a décidé d'offrir une "aide carburant mensuelle" à ses administrés, rapporte France Bleu Saint-Étienne-Loire. Les bons seront distribués à partir du 1er janvier 2019, au prorata des heures travaillées, et plafonnés à 50 euros.

"L'idée c'est d'accompagner les personnes qui travaillent, qui ont un revenu minimum, le SMIC, qui ont des frais, et qui sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler et qui n'ont pas d'autres solutions, pas de transports en commun et des horaires atypiques", explique Eric Berlivet, le maire de Roche-la-Molière, à France Bleu Saint-Étienne-Loire.

Le calcul sera fait sur six mois avec plusieurs critères, comme celui de la distance parcourue par aller au travail. Pour obtenir les bons, il faudra se rendre au CCAS pour déposer un dossier et faire sa demande.