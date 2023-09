Infographie Carburants : visualisez semaine après semaine l'évolution des prix à la pompe

Temps de lecture : 1 min

Alors que les prix des carburants flambent à nouveau, franceinfo relève les tarifs à la pompe actualisés chaque semaine et les met en perspective avec leur évolution dans les stations-service françaises depuis janvier 2022.

L'addition est de plus en plus salée pour les automobilistes français, déjà lourdement plombés par l'inflation. Le prix moyen du carburant à la pompe ne cesse de s'envoler depuis le début de l'été 2023 : la barre symbolique des 2 euros le litre, qui n'avait plus été atteinte depuis mi-avril, a même été franchie depuis la fin du mois d'août pour le sans-plomb 98.

Pour suivre l'évolution du prix dans les stations-service, franceinfo a mis en place un outil de suivi des prix moyens sur sept jours, à partir des données publiées chaque semaine par le ministère de la Transition écologique. Les chiffres sont mis à jour tous les lundis et concernent les prix de la semaine précédente. Ces données fournissent des informations en euros par litre sur les prix à la consommation de différents carburants routiers : gazole, sans-plomb 95, sans-plomb 95-E10, sans-plomb 98, super éthanol E85 et GPL (gaz de pétrole liquéfié).

Pour limiter l'impact de l'envol des prix à la pompe et préserver le pouvoir d'achat des Français, l'exécutif a multiplié les mesures depuis deux ans. La dernière en date, annoncée le 24 septembre, consiste à verser une indemnité de 100 euros par véhicule et par an aux 50% des Français les plus modestes qui utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette mesure doit s'appliquer à partir du début de l'année 2024 et devrait coûter environ 430 millions d'euros à l'Etat si on se fie à la dernière initiative du genre.

C'est la deuxième fois qu'une telle aide de 100 euros est mise en place par le gouvernement. La précédente, annoncée par Elisabeth Borne en décembre 2022, avait remplacé la "remise carburant" à la pompe (de 30 centimes puis de 10 centimes par litre jusqu'à cette date). Cette aide avait été réclamée par 4,3 millions de personnes, selon les décomptes de Bercy, communiqués à franceinfo.

Parallèlement, le gouvernement a invité les distributeurs de carburant à vendre "à prix coûtant", dans plus de 4 000 stations, en rognant sur leurs marges jusqu'à la fin de l'année, selon le chiffre avancé par la Première ministre. Cette mesure sera appliquée différemment selon les enseignes.