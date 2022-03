Info franceinfo Hausse des prix des carburants : quel effet sur le coût des trajets domicile-travail près de chez vous ? Consultez notre moteur de recherche

Combien les trajets motorisés entre le domicile et le travail coûtent-ils près de chez vous ? Quelle hausse la facture affiche-t-elle depuis un an ? Les réponses sont dans notre moteur de recherche.

La hausse du prix du litre de carburant, qui dépasse deux euros un peu partout en France, pèse lourd sur le budget des Français. Mais tous ne sont pas touchés de la même façon, selon qu'ils habitent une métropole, une zone périurbaine ou une zone rurale.

Pour mesurer ces différences entre les territoires, franceinfo a calculé par commune le coût moyen en carburant d'un mois de déplacements domicile-travail pour les actifs de 15 à 64 ans qui utilisent un véhicule motorisé (voir méthodologie). Les données ont ensuite été agrégées par intercommunalité, car certaines communes ne comptaient pas assez d'actifs pour pouvoir afficher un chiffre pertinent.

Dans ce moteur de recherche, vous pouvez donc consulter les données de votre commune : budget mensuel moyen dépensé en carburant pour aller travailler, hausse sur un an, écart par rapport à la moyenne nationale.

Méthodologie

Ce travail s'appuie sur la base des flux de mobilité des "déplacements domicile-travail" pour l'année 2018, publiée par l'Insee. Cette base de données, constituée à partir des résultats du recensement de la population, fournit la liste des communes de résidence et de travail de l'ensemble de la population active âgée de 15 ans et plus et ayant un emploi, ainsi que le mode de transport utilisé pour les trajets domicile-travail.

A partir de cette base, nous avons isolé les actifs âgés de 15 à 64 ans exerçant une activité à temps plein, résidant en France métropolitaine et qui utilisent un véhicule motorisé à deux ou quatre roues pour se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail. Nous avons ensuite tracé les itinéraires routiers de commune à commune grâce aux outils en ligne du projet collaboratif de cartographie OpenStreetMap. Au total, près d'un million d'itinéraires ont été calculés et rapportés en distances kilométriques. Nous avons écarté les trajets de très longue distance (plus de 100 kilomètres).

Pour les travailleurs frontaliers, seuls les trajets vers l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et Monaco ont pu être calculés. L'Insee ne fournit pas la liste des communes de travail en Espagne ou en Italie des actifs qui résident en France. Ceux-ci ne sont donc pas comptabilisés dans nos calculs.

Nous avons ensuite établi par commune la consommation moyenne des voitures. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les données du ministère de la Transition énergétique, notamment le bilan annuel de la circulation qui donne la consommation moyenne des différents types de véhicules par kilomètre. Nous avons ensuite pondéré ces chiffres selon la composition du parc automobile par commune, c'est-à-dire la part de véhicules essence, diesel ou électriques. Nous pouvons donc établir combien une voiture ou une moto consomme en moyenne de sans-plomb ou de gazole au kilomètre par commune.

Les prix à la pompe ont été calculés grâce aux relevés quotidiens publiés sous forme de base de données par le ministère de l'Economie. Cette base est constituée à partir des remontées des stations-service, qui ont l'obligation de communiquer leurs prix dès lors qu'elles écoulent plus de 500 m³ de carburant par an. Les prix aberrants ont été écartés et les valeurs ont été lissées sur sept jours afin de gommer les variations journalières. Les stations autoroutières ont été écartées. Pour chaque année, seules les stations ayant publié des mises à jour chaque mois ont été retenues.

Conformément à une récente étude de l'Insee sur la disparité territoriale des prix des carburants, nous avons également rassemblé les stations-service selon leur degré de ruralité. Les prix sont en effet généralement moins élevés dans les territoires urbains que dans les territoires ruraux. En fonction de la densité de population de l'intercommunalité dans lesquelles elles sont localisées, chaque station service a donc été classée en territoire "dense" ou "peu dense". Puis un prix moyen journalier a été calculé pour chacune de ces deux catégories de densité au niveau départemental, de manière à appliquer les prix des stations situées dans les territoires urbains pour les personnes qui résident dans un territoire rural et qui vont travailler dans un territoire urbain.

Le calcul d'un mois de dépense en carburant a enfin été établi en comptant 22 jours travaillés par actif, à raison d'un aller-retour domicile-travail par jour et par actif.