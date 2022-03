Immobilier : de nombreux retards sur les chantiers en raison des pénuries

Grand Est, G. Fraize, D. Meneu, I. Sabourault, C. Chan

La crise sanitaire avait déjà entraîné des pénuries et une flambée du prix des matériaux, mais la guerre en Ukraine amplifie encore le phénomène. Construire ou rénover coûte désormais plus cher, et prend plus de temps.

Sur un chantier à Weitbruch (Bas-Rhin), un responsable commercial prévient le propriétaire : le délai va passer de cinq à 12 semaines d'attente, et sa future maison est loin d'être terminée. "On va avoir des soucis sur la robinetterie, sur le carrelage. [...] L'ensemble de la chaîne commence à se dérégler", constate Thierry Weibel, responsable négoce. Il subit des pénuries de bois, mais aussi d'acier et d'aluminium, ce qui fait monter les prix.



Hausse des tarifs des entreprises de construction

Résultat : faire construire sa maison aujourd'hui coûte 20% de plus qu'il y a un an. Un particulier tente de limiter la facture. "Tout ce que je peux commander, je commande maintenant", dit Ralph Schmidt. Certaines entreprises de construction ont déjà annoncé une hausse de leurs tarifs, comme l'usine Wienerberger, qui a besoin de gaz pour fabriquer ses tuiles. Elle est directement pénalisée par la hausse du coût de l'énergie. Le patron a déjà prévu de relever ses prix de 16%, et cela risque de ne pas suffire selon lui. Il en appelle à l'aide du gouvernement.