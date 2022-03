Guerre en Ukraine : l’économie française impactée

L’économie est frappée par la guerre aux portes de l’Europe. La flambée des prix à venir concerne tout d’abord le pétrole. En quelques jours, le cours du baril sur les marchés s’est envolé : il coûte 112 dollars au soir du 3 mars, soit +47 % en trois mois. Une flambée qui se ressent pour les automobilistes. "Sur un plein, je dirais que ça fait bien 5, 10 euros en plus", constate l’un d’eux. Une autre automobiliste a décidé de faire le plein avant que le prix n’augmente encore plus.



Un plan de résilience à l’étude par le gouvernement

Certains distributeurs de carburants confirment que leur prix d’achat a déjà augmenté de 10 centimes cette semaine. Du côté des entreprises, l’agriculture est le secteur le plus touché à cause des importations de matières premières à l’arrêt. Un éleveur porcin confie avoir du mal à nourrir ces bêtes. "Déjà que là, on est dans le rouge total, je ne sais pas où on va", déplore-t-il. Le gouvernement réfléchit donc à un plan de résilience pour aider les secteurs impactés.