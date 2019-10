Equateur : de nouveaux incidents éclatent aux abords du Parlement entre des manifestants et les forces de l'ordre

De nouveaux incidents entre les forces de l'ordre et des manifestants essayant de prendre d'assaut le Parlement équatorien ont éclaté mardi 8 octobre aux abords du bâtiment, alors que le pays est secoué par des protestations contre une hausse massive du prix de l'essence.

1:20pm Ecuador's police gas hundreds in one go, near the National Assembly. Thousands more Indigenous people are gathered in El Ejido and El Arbolito parks. @teleSURenglish pic.twitter.com/Y2hk8APOuF