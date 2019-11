Contestation au Liban : des stations-service ferment pour pénurie de dollars

Au Liban, le dollar américain est utilisé au même titre que la livre libanaise, indexée au dollar depuis 1997.

De nombreuses stations-service à court d'essence ont fermé samedi 9 novembre au Liban en raison d'une pénurie du billet vert sur le marché résultant d'une grave crise économique, raison essentielle de la contestation contre le pouvoir qui dure depuis le 17 octobre.

Les réserves de plusieurs stations-service se sont épuisées alors que l'importation de dérivés pétroliers devient compliquée et coûteuse avec la raréfaction du billet vert sur le marché. Au Liban, le dollar américain est utilisé au même titre que la livre libanaise, indexée au dollar depuis 1997.

Les propriétaires des stations-service, qui paient leurs fournisseurs en dollars et encaissent en monnaie locale, déplorent un taux de change dollar/livre plus élevé sur le marché noir que celui fixé par la Banque centrale. De plus, les restrictions sur les retraits ou les conversions imposées par les banques depuis août ont été renforcées avec la contestation déclenchée le 17 octobre, les banques ayant fermé pendant deux semaines.

D'autres fermetures à prévoir

"Les stations-service qui ont ouvert aujourd'hui (samedi) sont celles qui ont encore des réserves. Elles fermeront dès que leur stock sera épuisé", a indiqué le président du syndicat des propriétaires de stations-service, Sami Brax. "Notre demande est de pouvoir payer l'ensemble des montants en livres libanaises", a-t-il affirmé. Si "aucune solution n'est trouvée d'ici mardi, nous serons acculés à (...) fermer boutique".

La contestation a entraîné la démission le 29 octobre du Premier ministre Saad Hariri mais les tractations traînent pour la formation d'un nouveau gouvernement.