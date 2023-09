Carburants : Christophe Béchu demande aux représentants de la filière de "faire un effort qui soit le plus long et le plus adapté possible"

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi.

Comment limiter le poids toujours plus imposant du prix des carburants à la pompe pour les Français ? "On demande" aux représentants de la filière carburants dont les raffineurs "de faire un effort qui soit le plus long et le plus adapté possible", affirme Christophe Béchu.

>> Qui sera concerné par la nouvelle "indemnité carburant" de "100 euros et par an", annoncée par Emmanuel Macron ?

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 26 septembre, juste avant le rendez-vous entre Élisabeth Borne et les représentants de la filière à Matignon ce mardi, pour évoquer des ventes "à prix coûtant" et tenter d'alléger la facture des Français à la pompe.

Pressé par les oppositions d'agir davantage face à l'inflation, Emmanuel Macron a demandé dimanche 24 septembre aux distributeurs de vendre le carburant "à prix coûtant" et non plus à perte comme l'exécutif l'avait souhaité en vain, tout en annonçant le retour d'une indemnité "limitée" pour les "travailleurs".

"On est le premier pays au monde qui documente la manière dont, en 2030, on sera à 55% de baisse" des émissions de gaz à effet de serre, a affirmé par ailleurs Christophe Béchu. "Il n'y a pas un pays au monde qui ait trouvé la martingale complète pour être dans le bon rythme pour baisser les émissions", ajoute-t-il.