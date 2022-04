À Nantes, une centrale à bois pour faire face à la hausse du prix de l'énergie

France 3 Pays de la Loire

Comment s'assurer une source d'énergie quand les prix du marché flambent ? Dans la métropole de Nantes, un réseau de chaleur écoresponsable et économique, de la société Erena, alimente déjà de nombreuses habitations et des bâtiments publics.

12% des foyers de la Métropole y sont déjà raccordés, soit un peu plus de 37 000 personnes. Principal argument : un tarif très compétitif par rapport à d'autres sources d'énergie. "Notre mixité énergétique vient de l'incinération des déchets et des bois énergies : ce sont deux sources de chaleur qui ont des prix stables dans la durée. Contrairement au gaz", affirme Mathilde Roux-Dressen, responsable d'exploitation sur le réseau de chaleur Centre Loire.

Une énergie viable et fiable

Pilier de la politique énergétique de Nantes métropole, ce réseau de chaleur promet une énergie viable pour les habitants nantais. Des travaux sont en cours pour étendre le système au CHU de Nantes ainsi qu'au site de la Semitan, le réseau de transports de l’agglomération nantaise.

Une solution qui a aussi pour but de réduire les émissions de CO2 de la métropole d'ici 2050. "L'objectif est de décarboner le territoire. Le réseau chaleur est un outil pour le faire. Dans les prochaines années, le réseau va continuer à progresser entre deux et cinq kilomètres par an", explique Cyril Guestin, directeur délégué d'Ouest Energie Solution.

Un projet qui intéresse les promoteur imoobiliers. Plusiers d'entre eux souhaiteraient qu'à l'avenir, tous les nouveaux bâtiments de la Métropole soient raccordés automatiquement à ce réseau énergetique écologique et économique.