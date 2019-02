DIRECT. Auto-écoles : opérations escargot sur l'A3, l'A6 et l'A13 pour protester contre la réforme du permis de conduire

Ce qu'il faut savoir

Elles redoutent des réformes synonymes d'"uberisation" de leur métier. Les auto-écoles se mobilisent lundi 11 février pour défendre leur travail de "proximité", gage selon eux de la "qualité" de l'enseignement du permis de conduire, alors qu'un rapport parlementaire pourrait menacer, selon elles, leur réseau au profit des plateformes en ligne. En début de matinée, plusieurs bouchons se sont déjà formés en Ile-de-France. Suivez la situation avec franceinfo.

Emboutaillages sur l'A3, l'A6 et l'A13. Le PC Mobilité de Radio France compte peu avant 8 heures du matin 1h40 d'embouteillages sur l'autoroute A3 entre Aulnay-sous-Bois et Bagnolet en Seine-Saint-Denis en direction de Paris, 1 heure de bouchon sur l'autoroute A6 entre Viry-Chatillon en Essonne et la capitale, et un ralentissement sur l'A13 entre Rocquencourt dans les Yvelines et la capitale.

Rassemblements aux portes de Paris. Selon France Bleu Paris, des rassemblements sont en cours à la porte d'Orléans où 75 voitures ont été comptées à 7 heures du matin, à la porte d'Auteuil, à la porte de Clignancourt et à celle de Vincennes, avant de se déplacer sur le périphérique pour y faire une opération escargot.

Les syndicats redoutent une "destruction de la profession". Interrogé par franceinfo, Philippe Colombani, président fondateur du syndicat l'Union Nationale des Indépendants de la Conduite, estime qu'il est question d'un "choix de société". "Est-ce que le monde moderne, c’est la précarisation des travailleurs ? Parce que c’est vers ça qu’on va puisqu’on nous annonce des baisses de prix avec des moniteurs dits indépendants".