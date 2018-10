Pour la première fois, le prix du diesel dépasse celui de l'essence

L'écart est faible, mais s'explique par le rattrapage fiscal décidé pour pénaliser le diesel, qui émet davantage de particules fines que l'essence.

Surprise à la pompe. De plus en plus de stations-service affichent un prix du gazole supérieur à celui du samp-plomb 95, indique Le Parisien dans son édition datée du mardi 16 octobre. Une situation qui concerne 20% des pompistes en France et jusqu'à 60% en Ile-de-France, selon les chiffres du quotidien établis à partir du site Prix-carburants.gouv.fr. A la station Total d'Alfortville (Val-de-Marne), le prix du litre de gazole s'établit par exemple à 1,643 euro, contre 1,609 pour le sans-plomb 95.

A partir des années 1980, le gouvernement avait choisi d'avantager fiscalement les véhicules diesel en taxant moins ce carburant, prisé des constructeurs français. Problème : le diesel émet davantage de particules fines que l'essence. Les présidents François Hollande et Emmanuel Macron ont donc décidé de réduire drastiquement l'avantage fiscal accordé au diesel afin de faire converger les prix des deux types de carburants.

Interrogé par Le Parisien, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes Pierre Chasseray ne décolère pas. Celui-ci estime que ce rattrapage fiscal est "surtout un jackpot pour les finances publiques". "Un centime de hausse de la fiscalité, c’est 400 à 450 millions d’euros qui tombent dans les caisses de l’Etat. On veut faire croire qu’on va sauver la planète, la vérité, c’est que Bercy cherche 12 milliards pour compenser l’exonération de la taxe d’habitation", tempête-t-il.