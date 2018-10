Eurozapping : un Brexit plus dur, l'Allemagne chasse les voitures diesel

Une nouvelle politique migratoire en Grande-Bretagne. Ils étaient des dizaines d'opposants venus enterrer le Brexit à Birmingham devant les locaux qui accueillent le congrès des conservateurs. Mardi 2 octobre, pour couper l'herbe sous les pieds de ses détracteurs, Theresa May a dégainé en mettant fin à la libre circulation des personnes. Cette révolution annoncée n'a pas convaincu son principal rival Boris Johnson, partisan d'un Brexit plus musclé.

Un vote pour les cornes des vaches

Les vieux véhicules diesel voués à la casse en Allemagne. La pollution de l'air et le Dieselgate sont passés par là. Pour éviter la multiplication des interdictions à circuler, le gouvernement a instauré des primes à la casse payées par les constructeurs eux-mêmes. Il reste à convaincre les marques étrangères.

La Suisse invitée à voter pour les vaches à corne. Mutilées dès leur plus jeune âge pour éviter les blessures, 90% des vaches suisses n'ont plus de cornes. Un scandale pour l'éleveur Armin Capaul, initiateur de la votation. Ces cornes sont bien utiles pour la votation en novembre d'une subvention aux éleveurs respectueux et pratiques pour chasser les mouches.

