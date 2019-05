Dieselgate : Porsche va payer une amende de 535 millions d'euros en Allemagne

Cette somme s'ajoute à une série d'amendes infligées à des marques du groupe Volkswagen depuis l'éclatement du scandale en 2015, a précisé le parquet.

La marque de luxe du groupe Volkswagen a négligé ses obligations de surveillance liées aux émissions polluantes des moteurs diesel, d'après le parquet. Porsche a accepté de payer une amende de 535 millions d'euros en Allemagne dans le cadre du scandale des moteurs diesel truqués, a annoncé mardi 7 mai le parquet de Stuttgart. Cette somme s'ajoute à une série d'amendes infligées à des marques du groupe Volkswagen depuis l'éclatement du scandale en 2015.

Le parquet précise que le département du développement de Porsche a négligé ses obligations légales, ce qui a finalement conduit à la vente de voitures diesel non conformes à la réglementation sur les émissions en Europe et dans d'autres pays. Porsche n'a pas fait appel, ajoute-t-il. Le constructeur de voitures de luxe a confirmé l'amende et a déclaré que les poursuites engagées par les procureurs contre la société avaient désormais pris fin.