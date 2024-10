Dieselgate : le scandale prend encore de l’ampleur Durée de la vidéo : 1 min Dieselgate : le scandale prend encore de l’ampleur Dieselgate : le scandale prend encore de l’ampleur (franceinfo) Article rédigé par franceinfo France Télévisions 23h info franceinfo

700 entreprises et plus de 130 collectivités se sont constituées parties civiles, jeudi 3 octobre, contre des constructeurs automobiles étrangers et français. Ils sont accusés d’avoir équipé leurs véhicules diesel avec un logiciel capable de dissimuler les émissions de CO2.

Nouvel épisode du dieselgate. Plus de 700 entreprises et 130 administrations ont acheté plusieurs véhicules diesel trop polluants. Leurs avocats ont déposé plainte, jeudi 3 octobre. "Ces véhicules ont été en circulation alors qu’ils émettaient des taux largement supérieurs au seuil, c’est une vraie question de santé publique", a déclaré Me Romain Boulet. Le dieselgate a débuté en 2015. Volkswagen, Renault, Citroël et Fiat auraient installé un logiciel capable de dissimuler leurs émissions polluantes lors de tests d’homologation. Des émissions jusqu’à 40 fois les normes autorisées. Une facture alourdie pour les constructeurs incriminés Le département de Loire-Atlantique a aussi porté plainte. Son président a dénoncé une tromperie sur la marchandise. "Il y a tromperie sur beaucoup de véhicules, ça mérite réparation", a-t-il affirmé. La nouvelle vague de plaignants risque d’alourdir la facture pour les constructeurs incriminés. Selon les avocats, les dommages et intérêts pourraient atteindre 3 000 euros par véhicule. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus