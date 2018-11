Carburants : les pistes du gouvernement pour apaiser la grogne des automobilistes

Selon les informations de franceinfo, le gouvernement réfléchirait à doubler le nombre de foyers éligibles au chèque énergie.

Pour adoucir la hausse du prix des carburants et apaiser la grogne des automobilistes, le gouvernement étudie plusieurs pistes, à quelques jours de l'appel à manifestation prévue le 17 novembre. Selon les informations de franceinfo, vendredi 9 novembre, le gouvernement envisage de faire bénéficier six millions de foyers du chèque énergie destiné à aider les Français à payer leurs factures de gaz et d'électricité. A l'heure actuelle, 3,6 millions de Français en profitent.

La conversion pour l'achat d'un véhicule propre pourrait être étendue aux automobilistes qui déclarent beaucoup de kilomètres parcourus par an sur leur déclaration de revenus au titre des frais réels.

Selon le député LREM Mathieu Orphelin, il y a plus de 300 millions d'euros de recettes supplémentaires cette année issue de la taxe sur les carburants. Le gouvernement souhaite utiliser cet argent aux bénéfices de ceux qui en ont le plus besoin parmi nos concitoyens, a confié le député à franceinfo.