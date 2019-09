Des milliers d'Allemands manifestent à vélo contre la voiture et la pollution

Les cyclistes ont rallié le salon international de l'automobile de Francfort en empruntant deux tronçons d'autoroutes fermés aux voitures pour l'occasion.

Ils réclament une "révolution des transports". Des milliers d'opposants aux voitures - et à la pollution qu'elles engendrent - ont défilé à vélo, samedi 14 septembre à Francfort, à l'occasion du salon international l'automobile. La mobilisation a rassemblé entre 15 000 et 25 000 manifestants, selon la police et les organisateurs. La plupart des cyclistes ont rallié le parc des expositions à vélo depuis plusieurs villes de la région, empruntant deux tronçons d'autoroutes fermés aux voitures.

Symbolique salon de Francfort

Greenpeace a lancé la contestation, dès l'ouverture du salon à la presse mardi. Une vingtaine de militants vêtus de vestes vertes ont gonflé à l'arrière d'un 4X4 un ballon noir géant avec l'inscription "CO2". Et pour la visite de la chancelière Angela Merkel, jeudi, les militants de l'ONG ont également manifesté sur les stands de Volkswagen et de BMW. Des manifestants y sont montés sur des SUV et ont déroulé des pancartes montrant des voitures avec l'inscription "Tueuses du climat".

Le mouvement de défense du climat, qui progresse depuis des mois en Europe, prend désormais pour cible une industrie longtemps intouchable par son importance pour l'économie allemande, mais fragilisée depuis l'éclatement en 2015 du scandale des moteurs diesel truqués chez Volkswagen. Le salon de Francfort cristallise les critiques adressées à ce secteur, au moment où l'urgence climatique s'invite dans le débat public.