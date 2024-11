L'équipementier automobile Schaeffler va supprimer 4 700 emplois en Europe

L'équipementier automobile allemand Schaeffler a annoncé, mardi 5 novembre, la suppression de 4 700 emplois en Europe, ainsi que la fermeture de deux sites. Les réductions d'effectifs toucheront principalement dix sites en Allemagne et cinq autres en Europe, entre 2025 et 2027, précise l'entreprise dans un communiqué. Elle ne précise pas quels seront les autres pays affectés, et notamment si ses trois sites en France sont concernés, mais promet des précisions d'ici à la fin de l'année.

"Il s'agit de la réponse de l'entreprise à l'environnement de marché difficile, à la concurrence mondiale croissante et à la transformation en cours, en particulier dans l'industrie des équipementiers automobiles", a expliqué le groupe, spécialiste des roulements pour l'industrie automobile.

Ce nouvel exemple illustre les difficultés du secteur, confronté à des plans sociaux en cascade. Cette annonce intervient également un mois après la fusion de Schaeffler avec l'équipementier Vitesco, fabricant de transmissions, dont l'entreprise avait prévenu qu'elle entraînerait des suppressions d'emplois.

Le groupe va aussi délocaliser

Ce plan d'économies correspond à 3% de la masse salariale du groupe, qui emploie 120 000 personnes depuis la fusion. Il devrait permettre de réduire les coûts d'environ 290 millions d'euros par an d'ici fin 2029. Le nouveau groupe, présent dans 55 pays, compte aussi délocaliser une partie de sa production.

Le secteur de l'industrie automobile et des équipementiers est en proie à une crise, déclenchée par la baisse des ventes de voitures, notamment en Europe et en Chine, et par l'affaiblissement des ventes de véhicules électriques, dont le développement a requis des investissements massifs de la part des industriels. Le groupe Volkswagen a notamment annoncé des projets de suppressions massives d'emplois en Allemagne