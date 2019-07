Automobile : Renault dans le rouge

Les résultats de la marque au losange sont très médiocres pour ce dernier semestre. Le bénéfice net de Renault est de "970 millions d'euros. C'est moitié moins que l'année dernière pour la même période", analyse Anne-Gaëlle Dolz.

Nissan en grande difficulté

Des chiffres médiocres qui s'expliquent par "les très mauvais résultats de Nissan dont Renault détient 43%. Parce qu'au-delà de l'affaire Ghosn, le constructeur japonais est en grande difficulté. Le bénéfice net s'est effondré de 95% ces derniers mois. Et Nissan a d'ailleurs annoncé hier la suppression de 12 500 postes", explique la journaliste de France Télévisions.

Le marché de l'automobile est en baisse, et ce, un petit peu partout dans le monde. Spécialement, en Chine, en Amérique Latine, en Russie et en Turquie : "des zones où finalement Renault est très implanté", ajoute Anne-Gaëlle Dolz.

