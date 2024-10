Les ventes de voitures hybrides ont dépassé celles de voitures à essence en Europe pour la première fois en septembre

Une première qui masque une transition énergétique en demi-teinte. Les ventes de voitures hybrides (avec un moteur à essence et une petite batterie électrique que l'on ne branche pas) ont dépassé celles des voitures à essence en Europe en septembre (avec respectivement 32,8% et 29,8% du marché), selon les chiffres publiés par le lobby des constructeurs (ACEA), mardi 22 octobre. Cela n'avait jamais été observé à l'échelle du continent. Les ventes de voitures électriques, elles, ont rebondi après des mois de baisse, mais restent loin des niveaux espérés.

Les ventes des modèles hybrides (+12,5% sur un an), qui polluent un peu moins que les 100% moteurs thermiques mais restent bien moins chers que les électriques, ont par exemple explosé en France et en Espagne. Cette hausse profite notamment au groupe Toyota, pionnier de la technologie hybride.

Les voitures diesel ont de leur côté continué à s'effondrer (-23,5% sur un an) et l'ex-énergie reine ne représente plus que 10,4% du marché. Toutes énergies confondues, le marché européen est resté faible, baissant de 6,1% sur un an, notamment à cause des marchés allemand, français et italien.

"Encore loin du marché électrique florissant"

Après des mois de baisse, les voitures électriques ont représenté 17,3% des ventes de voitures neuves en Europe en septembre, contre 14,8% un an plus tôt (+9,8%). Elles ont progressé en Allemagne, où les immatriculations s'étaient effondrées depuis l'arrêt des bonus à l'achat fin 2023, mais aussi en Belgique, en Italie ou en Espagne.

Plusieurs mois faibles ont cependant enrayé la mécanique de cette transition électrique très attendue par l'industrie : les ventes d'électriques depuis le début de l'année sont inférieures de 5,8% à celles des 9 premiers mois de 2023. "Les chiffres d'aujourd'hui montrent que nous sommes encore loin du marché électrique florissant dont l'Europe a besoin", a commenté dans un communiqué Sigrid de Vries, la directrice générale de l'ACEA.

"Nous devrions assister à une croissance mensuelle constante et substantielle, en particulier à ce moment crucial du développement de cette technologie." Sigrid de Vries, directrice générale de l'ACEA dans un communiqué

"Au lieu de cela, la part de marché des voitures électriques depuis le début de l'année est inférieure de près de 1% à celle de l'année dernière, tandis que les volumes sont toujours inférieurs de près de 6%", poursuit la dirigeante de l'association de constructeurs.

De nombreux groupes automobiles ont averti en septembre que leurs résultats annuels seraient plus bas que prévu à cause d'un marché européen très faible, dans un contexte économique compliqué et avec des acheteurs hésitant à passer aux modèles électriques, encore trop chers.