Automobile : "La concurrence chinoise, on n'en est qu'au tout début", estime l'économiste Flavien Neuvy

"On a des ventes de voitures inférieures de 15 à 20% en 2019 en France et en Europe", explique l'économiste Flavien Neuvy.

"La concurrence chinoise, on n'en est qu'au tout début", prévient mercredi 13 novembre sur franceinfo Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'observatoire Cetelem de l'automobile. "Les voitures peuvent être proposées à des prix plus faibles. Et la concurrence chinoise sera de plus en plus forte avec l'électrification du marché. Aujourd'hui les batteries, pour l'essentiel, sont fabriquées en Asie", rappelle l'économiste.

À ce phénomène s'ajoute un marché du neuf en crise. "On a des ventes de voitures inférieures de 15 à 20% en 2019 en France et en Europe", précise Flavien Neuvy. Pour autant le nombre de voitures en circulation ne diminue pas en France.

"Le parc roulant est de plus en plus âgé"

"Le parc roulant augmente un petit peu. Il n'y a pas de démotorisation. Mais le parc roulant est de plus en plus âgé, douze ans en moyenne, contre neuf ans il y a dix ans. Les voitures, on les garde plus longtemps, essentiellement pour des raisons économiques", explique le directeur de l'obervatoire Cetelem de l'automobile. C'est donc le marché de l'occasion qui s'en trouve dynamisé, avec des ventes de "voitures plus polluantes et moins sûres".

Aujourd'hui, des centaines de salariés ont manifesté devant le siège de Michelin à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. La marque au Bibendum a annoncé la semaine dernière la fermeture des usines de Vannes (Morbihan) et Cholet (Maine-et-Loire) soit la suppression de 1 254 postes.