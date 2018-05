VIDEO. Avant l'entrée en vigueur du nouveau contrôle technique, c'est la ruée chez les garagistes

Le 22 mai, un nouveau contrôle technique entre en vigueur, et il sera plus sévère et plus cher : plus de 600 défaillances possibles, contre 409 actuellement, et des tarifs à la hausse de 15 à 20 % en moyenne. Une perspective qui pousse de nombreux propriétaires de voitures à se rendre en urgence effectuer un contrôle ancienne version. France 2 s'est rendu dans un centre à Lille (Nord) qui croule sous les demandes de rendez-vous.

Un employé de ce centre ce contrôle technique affirme qu'il refuse jusqu'à 50 clients par jour, et éteint parfois le téléphone de l'entreprise, car il n'arrive plus à répondre.

Le principal changement de ce contrôle technique, c'est qu'un véhicule qui n'est pas aux normes pourrait être obligatoirement immobilisé, à partir de minuit le jour même, en cas de défauts très graves. Si ce délai est dépassé, le propriétaire du véhicule risque une amende allant jusqu'à 135 euros, sauf s'il peut justifier avoir déjà pris rendez-vous chez le garagiste.

Le JT

Les autres sujets du JT