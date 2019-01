Témoignage : "J'ai été incarcéré dans la prison de Carlos Ghosn"

Mark Karpelès, ex-directeur de l'entreprise MT Got, suit particulièrement l'actualité de Carlos Ghosn. Ce Français expatrié au Japon est en liberté sous caution en attente de jugement et a vécu une détention dans la même prison que le PDG de Renault. Impossible pour lui d'oublier son séjour dans un espace de moins de sept mètres carrés, sans tatami. "Le soir à partir de 17 heures, on peut s'endormir, sachant que les lumières sont éteintes à partir de 21 heures jusqu'au lendemain à 7h30", explique-t-il.

Pression psychologique et tentatives d'aveux forcés

Mark Karpelès a été arrêté en 2015 pour abus de confiance et extortion de fonds. L'ex-baron du bitcoin a toujours clamé son innocence. Le trentenaire est resté plus de six mois dans le centre où est enfermé Carlos Ghosn. Il parle de pression psychologique, de tentatives d'aveux forcés. Les interrogatoires peuvent durer huit heures sans avocat. Sans compter qu'il n'y a pas de télévision ni de chauffage dans les cellules.

Le JT

Les autres sujets du JT