Renault : un duo pour remplacer Carlos Ghosn

Ils apparaissent pour la première fois ensemble, devant un parterre de journalistes français et étrangers. Jean-Dominique Senard et Thierry Bolloré forment le duo à la tête de Renault. Le patron de Michelin a été nommé président du groupe, dont il aura en charge la stratégie. Thierry Bolloré, 55 ans, ancien numéro 2 de Renault, en est désormais le directeur général. Sa mission sera de veiller à la stratégie industrielle du groupe. Et les enjeux sont de taille, à commencer par le maintien des emplois dans les usines françaises de Renault.

Quel futur avec Nissan ?

Pour le tandem, l'enjeu sera aussi le futur de l'Alliance avec Nissan. Les Japonais risquent de vouloir profiter de leur bonne santé financière pour réclamer le pouvoir, même si Hiroto Saikawa, le PDG du constructeur nippon, a salué ces nominations. En France, après les dérives révélées par l'affaire Ghosn, le partage du pouvoir est salué par les syndicats. Même s'ils ne se font aucune illusion quant à cette nouvelle gouvernance. À la sortie des usines, les ouvriers semblaient satisfaits de tourner la page. C'est tout l'enjeu du nouveau tandem : que l'Alliance Renault-Nissan conserve sa première place mondiale.